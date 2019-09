Sanità, Tallini: “Servono provvedimenti d’urgenza”

"L'emergenza si affronta con provvedimenti e strumenti di emergenza. Senza personale e risorse, gli ospedali calabresi rischiano la chiusura. Il governo, che ha commissariato in toto la sanita' pubblica in Calabria con un decreto ai limiti della costituzionalita', ha il dovere di trovare una soluzione al caso dei precari dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro mandati a casa dopo 48 mesi, lasciando un buco incolmabile nei servizi". Lo afferma in una nota Domenico Tallini, consigliere regionale di Forza Italia. "Si stabilisca contestualmente - prosegue - di attivare le altre graduatorie relative a figure necessarie e comunque previste in pianta organica nelle varie aziende sanitarie regionali, evitando cosi' che la sacrosanta battaglia per il diritto al lavoro si trasformi nella ennesima guerra tra poveri disoccupati calabresi. Non faccia orecchie da mercante il nuovo ministro della salute Roberto Speranza, trincerandosi dietro leggi e regolamenti che lasciano il tempo che trovano. Gli operatori sanitari a tempo determinato si sono guadagnati sul campo, con grandi sacrifici, il diritto di avere un rapporto di lavoro stabile. Qui non si tratta di violare le leggi in materia di assunzioni nella PA, ma semplicemente di riconoscere un sacrosanto diritto e, nello stesso tempo, evitare che le aziende ospedaliere vengano sguarnite, con drammatiche conseguenze per i cittadini. Lo dica subito il governo se vuole fare chiudere gli ospedali calabresi. Noi non ci stiamo. Come coordinamento di Forza Italia ringraziamo la nostra consigliere comunale Emanuela Costanzo, anche nella sua qualita' di presidente della commissione sanita' del Comune Capoluogo, per avere sollevato pubblicamente la questione e ci appelliamo al sindaco Sergio Abramo perche', anche nella sua qualita' di massima autorita' cittadina in materia di sanita', chieda un incontro urgente al neo ministro della salute Speranza per sollecitare interventi straordinari". "Non bastano - conclude Tallini - le generiche solidarieta' a mezzo stampa. Se e' il caso, bisognera' presidiare il ministero della salute per ottenere, quanto meno, la proroga di questi contratti in modo che questi validi professionisti possano proseguire nel loro insostituibile lavoro nei reparti dell'ospedale".

