Attacchi sui social al Ministro Bellanova, Santelli (FI): "Inaccettabile"

"Ho conosciuto Teresa Bellanova il 2002, quando da sindacalista era impegnata sul tavolo della crisi Marlane, l'ex centro tessile calabrese. E' una delle sindacaliste piu' preparate che abbia incrociato nella mia vita". Lo afferma Jole Santelli, vice presidente della commissione antimafia di Forza Italia. "Non accetto gli insulti e le denigrazione vergognose cui e' stata oggetto - prosegue - che non hanno nulla a che vedere con le competenze che potra' esprimere da Ministro dell'agricoltura. Penso che questo sia il peggiore Governo possibile ma le persone si criticano per l'operato e non per un vestito indossato".

Dettagli Creato Venerdì, 06 Settembre 2019 10:49