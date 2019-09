Regionali, la Cgil spera nell’asse Pd-M5S anche in Calabria. Sposato: “Prevalga buona politica per il bene comune”

"Auguri al nuovo Governo. Valuteremo, come sempre, le azioni e i programmi e auspichiamo un dialogo Pd-M5S anche per cambiare la Calabria". Lo scrive, in un post su facebook, il segretario generale della Cgil della Calabria, Angelo Sposato. "Prevalga la buona politica - aggiunge Sposato - fuori dai personalismi, nell'interesse del bene collettivo".

Dettagli Creato Mercoledì, 04 Settembre 2019 20:06