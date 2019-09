Governo Conte-Bis, l’associazione calabrese “Ci Credo” in piazza al fianco di Giorgia Meloni

"L'associazione socio culturale "Ci Credo" sarà presente lunedì 9 Settembre in piazza Montecitorio a Roma, con i suoi tesserati ed assieme ai militanti di Fratelli d'Italia, per manifestare contro la stortura democratica messa in scena in queste settimane. L'associazione ha deciso di aderire all'invito a scendere in piazza diramato dalla leader Fdi Giorgia Meloni, per urlare il proprio dissenso contro il neo governo giallo-rosso, contrario ad ogni logica ideale o democratica, figlio delle sevizie politiche del centro sinistra e del diktat dell'Unione Europea. "Ci Credo" è da sempre contraria alla sottomissione della volontà popolare, ai giochi di palazzo ed alle lordure istituzionali che non fanno altro che salvaguardare gli interessi di pochi a discapito dei cittadini. Siamo stanchi di assistere ad impietosi spettacoli di politica spicciola, poco trasparente e ricca di trame mediatiche che, col tempo, allontanano l'elettore dalla gestione della cosa pubblica, rendendolo cittadino suddito e non protagonista esclusivo della macchina amministrativa. L'associazione, come la maggioranza degli italiani onesti e laboriosi, vede nelle elezioni l'unica alternativa sensata a difesa della sovranità del paese, della democrazia e delle istituzioni della repubblica, il resto è solo inutile propaganda che schernisce la dignità del nostro paese". A comunicarlo, in una nota, è la stessa associazione "Ci Credo".

Dettagli Creato Mercoledì, 04 Settembre 2019 19:57