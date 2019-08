Governo, Caligiuri (FI): "Salvini pensi al Paese, non alle sue velleità"

"Esprimo stupore nel leggere le dichiarazioni del sen. Salvini nei confronti di Forza Italia, suo alleato nelle elezioni del 2018. Forza Italia ha sempre rappresentato le idee di un centro-destra liberale e costruttivo soprattutto nella direzione di riformare il paese e nel sostegno alle attivita' ed alle imprese". Lo afferma, in una dichiarazione, la senatrice di Fi, Fulvia Caligiuri.

"Dimenticare la storia - prosegue la parlamentare - e rinnegare il ruolo che Forza Italia ha giocato e che, a dispetto di chi la vorrebbe finita, oggi rappresenta, ha dell'incredibile. La Lega continua forse a cavalcare sondaggi e riscontri social. Queste tecniche hanno portato ad innescare una crisi senza precedenti che consegna l'Italia al M5S ed al PD. L'Italia ha invece bisogno di un centro-destra unito e forte. Salvini pensi al nostro paese e non a personali velleita' di vittorie in solitario. Gli elettori del centro-destra si aspettano strategie e idee per far uscire l'Italia e gli italiani da una situazione di stallo e di crescita zero". "Il partito di Forza Italia - sostiene ancora Caligiuri - ha sempre manifestato e mantenuto il rispetto per gli alleati e il Presidente Berlusconi continua a manifestare rispetto per le istituzioni e per gli alleati con grande serieta'".