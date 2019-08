Il Gruppo Caffo1915 sostiene da oltre due anni la scuderia LM Motorsport Racing Team che prenderà parte al55° Rally del Friuli-Venezia Giulia con due auto, DR1 SR, pilotate rispettivamente dal Presidente del Team, Marco Limoncelli e dal pilota Claudio Gullo, Campione Italiano di velocità in montagna, con auto del gruppo RS e TD aspirate e Turbo assolute. Il Campione Gullo, partecipa su Osella, sempre sostenuto dal Gruppo Caffo 1915, al Campionato Italiano di velocità in montagna e al Campionato Mondiale di Motonautica.

L'azienda, che produce un'ampia gamma di liquori, tra cui il Vecchio Amaro del Capo, e altre eccellenze come l'Elisir S. Marzano Borsci, il Liquorice e l'Amaro S. Maria al Monte, ha recentemente acquisito la storica MangilliCantine e Distillerie Friulane,cantina attiva fin da fine'800 a Flumignano di Talmassons (UD) e famosa per il ricco assortimento di pregiate grappe -fra le quali le note Furlanina 42 e la Mitica - e vini friulani che si affianca all'altra sede Caffo già presente in Friuli, la distilleria FRIULIA, di Passons Pasian di Prato (Udine), entrambe dirette da Stefano Durbino storico collaboratore del Gruppo.

"Con quest'ultima acquisizione il nostro gruppo" - afferma Nuccio Caffo, Amministratore dell'azienda - da sempre impegnato a sostenere e preservare la tradizione liquoristica e distillatoria "made in Italy", ha rafforzato la propria presenza nell'area del Triveneto, un territorio che ospita molte delle più blasonate distillerie italiane.

"Siamo pertanto doppiamente orgogliosi, da un lato di sostenere la LM Motorsport, una scuderia che oltre allo spirito agonistico e ai risultati raggiunti si contraddistingue per la sensibilità verso tematiche sociali e per le attività benefiche e di solidarietà a favore di associazioni/ ONLUS che si occupano del sostegno alle persone più in difficoltà; dall'altro di essere presenti con questo 55° Rally del Friuli, proprio nel territorio che ci ha accolti, nel quale il gruppo sta facendo importanti investimenti e al quale ci sentiamo di appartenere.

Questo Rally è il penultimo degli 8 appuntamenti del Campionato Italiano Rally - conclude il Presidente della Scuderia LM Motorsport Racing Team, Marco Limoncelli – nei quali i nostri equipaggi si sono ben distinti fino ad aggiudicarsi il 1° posto al Rally di San Remo, a testimonianza che le scelte tecniche e strategiche, insieme al supporto dei nostri partner, sono state premianti.

"Ringraziamo pertanto il Gruppo Caffo 1915 (sulle autovetture della scuderia LM Motorsport Racing Team A.s.d. sono raffigurati tre dei più noti brand del gruppo, Vecchio Amaro del Capo, Mangilli e Borsci San Marzano. n.d.r.) per il supporto a favore del nostro progetto che ha l'obiettivo di consolidare i risultati del team nel Campionato Italiano Rally".

Una manifestazione prestigiosa, in cui l'arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nel cuore di Udine, e che godrà di una visibilità internazionale anche grazie alla diretta di RaiSport; che promette emozioni e grande spettacolo.

"Per accogliere spettatori, giornalisti delle maggiori testate presenti (Rai Sport - Eurosport - SKY - Tutto Rally - Canale 5 - Radio Sport - ecc.) e ospiti della kermesse - prosegue Marco Limoncelli – abbiamo predisposto un'area ospitalità, all'interno del nostro paddock, nella quale gli ospiti potranno, oltre ad ammirare le nostre vetture, intrattenersi per un aperitivo a base dei prodotti Caffo, fra i quali il noto Vecchio Amaro del Capo, e il Prosecco Mangilli la cui produzione, un'eccellenza del territorio che ci ospita, è stata recentemente rilanciata proprio grazie all'acquisizione da parte del Gruppo Caffo 1915."

La gara porterà il territorio friulano sulla ribalta internazionale con la settima prova del Campionato Europeo Rally Storici (FIA EHSRC), sesta per il Campionato Italiano Rally (CIR) e per il "tricolore" rally storici (CIRAS), oltre a far parte del Central European Zone (CEZ) e per la Coppa Rally di 4^ zona.