Consultazioni, Santelli (FI): "Berlusconi ha parlato da statista"

"L'intervento di Silvio Berlusconi, alla fine della consultazione al Quirinale, traccia la linea di una nuova Forza Italia, protagonista nel Paese ed elemento fondante di un centrodestra rispettato in tutto il mondo come forza di Governo". Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata Jole Santelli, coordinatrice di Forza Italia in Calabria e vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. "Berlusconi - aggiunge Santelli - ha parlato da statista, delineando come debba essere centrale il ruolo di Forza Italia nello scacchiere politico nazionale. Forza Italia e Berlusconi sono ancora piu' rispettati per il ruolo all'interno del Ppe e non si puo' non seguire il suo ragionamento come bussola per il futuro prossimo".

Dettagli Creato Mercoledì, 28 Agosto 2019 18:57