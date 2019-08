Crisi di Governo, Magorno (Pd): "Servire l'Italia"

"Sta per nascere un governo che ha come primo obiettivo evitare l'aumento dell'IVA e quindi la tutela dei cittadini italiani. Mai come questa volta il verbo deve essere: servire. Servire l'Italia, in questo momento delicatissimo, senza calcoli o tatticismi".

Così su Twitter il Senatore Pd, Ernesto Magorno.

