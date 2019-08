Il Bitcoin è qui per rimanere: dove puoi pagare con il Bitcoin?

La criptovaluta sta diventando il mezzo di pagamento maggiormente accettato in tutto il pianeta. Vi sono naturalmente alcune eccezioni, la maggior parte dei gruppi che stavano etichettando la criptovaluta come cattiva hanno abbassato i loro forconi e hanno deciso che criptovaluta debba avere un posto all'interno della società.

Gran parte del potere che decide quanto influente debba essere la criptovaluta all'interno della società si trova nel settore aziendale. Una volta che le aziende fanno la loro mossa e consentono i pagamenti in criptovaluta, c'è una ben maggiore probabilità che la società risponda a questi cambiamenti, dotandosi di un portafoglio crittografico sicuro come il portafoglio Bitcoin Luno - e tutto ciò che prende il volo.

Parlando di Bitcoin, questa criptovaluta è la più probabile che si diffonda essendo stata la prima in assoluto ed essendo la criptovaluta più usata fino ad oggi. Ci sono già anche canadesi che pagano le tasse con il Bitcoin! Ciò considerato, dove altro al momento si può pagare con il Bitcoin?

Settore Turistico

Alberghi, resort e varie aziende che operano nel settore turistico sono stati pionieri nei pagamenti in Bitcoin. Questo è un adattamento naturale se si considera che queste aziende hanno a che fare con più valute legali e che il Bitcoin è un'alternativa più facile e più comoda, che fa risparmiare tempo e denaro sul costo del cambio. Ecco un paio di esempi relativi al settore turistico dove si accettano i Bitcoin:

· Travala – Si tratta di una società di prenotazione alberghiera e non accetta solo il Bitcoin. Accetta anche una serie di altre criptovalute quale forma di pagamento.

· Expedia – Si tratta di un sito sia per prenotare hotel sia voli ed è ben noto e risaputo che accetta anche il pagamento in Bitcoin sia da chi vuole un posto a sedere in aereo sia da chi ama viaggiare con lo zaino sulle spalle.

· CheapAir – Molto famoso in America, CheapAir offre voli a basso costo attraverso gli Stati Uniti e accetta i Bitcoin.

· Bitcoin Travel – Non ci vuole Sherlock Holmes per rendersi conto che Bitcoin Travel accetta i Bitcoin. Dal noleggio auto agli hotel e alle attività, tutto può essere concordato su questo sito di viaggi che ama la criptovaluta.

Negozi che Accettano i BTC

Non sono solo le compagnie di viaggio che hanno iniziato ad accettare pagamenti in Bitcoin. Ci sono anche molti negozi online e di alto livello che hanno deciso di abbracciare la più rinomata criptovaluta. Questo include negozi del tutto sconosciuti sui quali si dovrebbe per davvero effettuare un controllo a un famoso negozio di sandwich...

· Subway – Qualunque sia il tuo normale ordine presso Subway, è ora possibile avere una certa comodità di pagamento. Lo sapevi che i pagamenti in Bitcoin in alcune località sono accettati presso Subway? Adesso sì!

· Microsoft – Questo gigante della tecnologia accetterà i Bitcoin per alcuni acquisti dei suoi prodotti come console Xbox e alcuni dispositivi Windows.

· Amazon (tramite il borsellino) - Uno dei segreti meglio custoditi su Amazon è che vi è la possibilità di acquistare beni con Bitcoin in qualsiasi Paese e ottenere un certo risparmio mentre lo fai!

· KFC in Canada – Abbiamo già evidenziato come i canadesi siano dei progressisti quando si tratta di accettare i Bitcoin, ed ora anche i loro fast food accettano il Bitcoin.

Questi sono solo alcuni dei negozi che ora accettano il Bitcoin e di gran lunga su tutti gli altri. Con ottimi brand che si uniscono a questo esclusivo club della criptovaluta dovrebbe essere solo una questione di tempo prima che il Bitcoin cresca!