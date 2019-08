Morte Morgante, il cordoglio di Marco Siclari

"La scomparsa di Giovanni Morgante lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, alla quale va la mia sincera vicinanza, ma in tutto il mondo dell'informazione perché allo stesso tempo è scomparso un grande uomo e l'anima della Gazzetta del Sud. A tutta la redazione che oggi piange la morte del suo editore, va il mio abbraccio e il mio cordoglio".

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari per dare il suo ultimo saluto all'editore della Gazzetta del Sud Giovanni Morgante.

