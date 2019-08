Il cordoglio dell'Ordine dei giornalisti della Calabria per la scomparsa di Giovanni Morgante

Il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, ha inviato un messaggio di cordoglio e di condoglianze, "a titolo personale e a nome dell'intero Consiglio regionale dell'Ordine", all'amministratore delegato della Societa' editrice siciliana, Lino Morgante, per la scomparsa del padre, Gianni Morgante, presidente della stessa Ses. "Caro Lino - ha scritto Soluri nel messaggio - ti sono vicino nel dolore per la scomparsa di un grande ed indimenticabile protagonista dell'editoria e del giornalismo in Calabria e in Sicilia. Con Gianni Morgante scompare un pezzo di storia. Condoglianze sentite, anche a nome dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria, a te, ai tuoi familiari e a tutta la 'famiglia' della Gazzetta, per la quale Gianni Morgante e' stato un autentico padre e un vero nume tutelare grazie alla sua esperienza, alla sua intelligenza, alla sua capacita' e al suo equilibrio".

Sabato, 17 Agosto 2019 13:45