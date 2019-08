La Comunità Progetto Sud e GOEL premiati da Legambiente e Libera

Alla Comunità Progetto Sud e GOEL- Gruppo cooperativo è andato il Premio Ambiente e legalità 2019 assegnato da Legambiente e Libera in apertura della XXXI edizione di Festambiente, l´ecofestival che da trentuno anni si svolge nel cuore della Maremma, a Rispescia (GR) e che ha tagliato il nastro il 14 e si concluderà il 18 agosto.

Sul palco della piazza legambientina, a consegnare le targhe a uomini e donne che – si legge in un comunicato stampa - con il loro impegno quotidiano e professionale combattono la corruzione, operano in mare per salvare vite umane, denunciano il caporalato, si rimboccano le maniche per rilanciare in modo sostenibile l'economia del proprio territorio ci sono il presidente di Libera Don Luigi Ciotti, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, il giornalista Sandro Ruotolo, ed Enrico Fontana Responsabile Ufficio Economia Civile di Legambiente.

Quest'anno l´importante riconoscimento è toccato alla Comunità Progetto Sud insieme a GOEL-Gruppo Cooperativo. "Per il loro costante e pluridecennale impegno in Calabria, regione di straordinarie risorse e allo stesso tempo la più fragile, dal punto di vista economico e sociale del nostro Paese, soggetta alla asfissiante pressione della 'ndrangheta e di quei comitati di affari, politici, imprenditoriali e massonici deviati, che con i clan stringono patti e scambiano favori. Una terra in cui soltanto una vera e propria rivoluzione ambientale, economica e sociale può ridare speranza a migliaia di giovani, che ancora oggi continuano ad emigrare. È quanto si propongono di fare, insieme, la Comunità Progetto Sud e GOEL Gruppo Cooperativo, con il progetto riCALABRIA. Un progetto finalizzato a promuovere il buon governo del territorio da parte delle istituzioni, che riconosca e rispetti la sovranità della società civile, fondato su un patto di sussidiarietà che non si esaurisce con le elezioni. Perché la democrazia sia effettiva serve, infatti, anche l'equità sociale ed economica nonché la partecipazione attiva della società civile al governo dei territori e alla soluzione dei problemi".

Questa la generosa motivazione pronunciata da Enrico Fontana con la quale sono stati accolti Maria Pia Tucci, responsabile della Comunicazione della Comunità Progetto Sud e Vincenzo Linarello Presidente di GOEL, a cui Sandro Ruotolo ha consegnato il Premio.

Un impegno comune – è scritto ancora nel comunicato stampa - quello che vede, dallo scorso aprile, le due realtà impegnate nel comune percorso di riCALABRIA, per un rilancio della democrazia partecipativa che vuole far ripartire dal basso la coscienza civile e politica dell'intera Calabria e che dal prossimo autunno avvierà una prima azione pilota in alcuni territori.

La testimonianza portata da Vincenzo Linarello e Maria Pia Tucci è quella di una Calabria in grado di lavorare sul territorio con risultati positivi e propositivi dimostrando che insieme si può rigenerare, anche nelle avversità, un tessuto produttivo capace di fare rete tra realtà virtuose ed economicamente sane.