“Ricicla Estate”, continua il tour di Legambiente nei Comuni calabresi

Tanto attese dai bagnanti delle località balneari e dai cittadini sono le tappe del team di "Ricicla Estate", la campagna sulla raccolta differenziata di Legambiente Calabria che è sostenuta per il quinto anno consecutivo dal Conai.

Dopo le due tappe nel crotonese, a Steccato di Cutro e a Sovereto di Isola Capo Rizzuto, i volontari della campagna – si legge in un comunicato stampa di Legambiente Calabria - hanno continuato a portare nelle diverse province calabresi tante utili informazioni su una buona raccolta differenziata, sensibilizzando gli adulti, ma anche i bambini con giochi e laboratori creativi sul riciclo. Infatti la carovana è arrrivata nella provincia di Cosenza, a Corigliano Rossano, nella provincia di Reggio Calabria, a Caulonia, e nella provincia di Catanzaro, a Soverato.

Molto positiva la giornata a Villapiana Scalo dove il team – si legge ancora nel comunicato di Legambiente Calabria - ha realizzato il primo Beach litter con un monitoraggio di "Volontari per Natura", il progetto nazionale di Legambiente che punta a promuovere il volontariato, su una spiaggia libera del comune è stata effettuata una pulizia della zona, iniziativa accettata favorevolmente dall'Amministrazione comunale.

Bella anche la giornata di Ricicla estate a Squillace Lido dove l'iniziativa si è svolta in occasione della manifestazione "Onda rock contest".

Dopo le tappe di domenica 11 nella provincia di Cosenza, a Belvedere Marittimo e a Praia a Mare, i volontari di Ricicla Estate proseguono la campagna itinerante ritornando nella provincia di Crotone giorno 12, a Petilia Policastro, per poi essere il 13 a San Benedetto Ullano, in provincia di Cosenza.