È “crisi di governo”, ma il tour estivo di Salvini non si ferma: il ministro domani in Calabria

Il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini, sara' domani in Calabria per iniziative di partito. Alle 16.30 partecipera' ad un incontro a Isola Capo Rizzuto, in programma al Castello Aragonese e nello stabilimento balneare adiacente. Alle 21, il leader della Lega terra' un comizio sul lungomare Europa a Soverato.

E' stato proprio il vicepremier ad aprire la crisi di governo, comunicando la volontà di rompere l'alleanza col Movimento Cinque Stelle e di tornare alle urne. Dura, ieri, la reazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha affermato: "Farò in modo che questa crisi sia la crisi più trasparente della storia repubblicana. Mi riservo di contattare i presidenti di Camera e Senato per permettere alle Camere di tornare a riunirsi. Il passaggio dovrà svolgersi davanti ai parlamentari che sono i rappresentanti delle Nazione e di tutti i cittadini. Trasparenza e cambiamento sono stati i valori di questo Governo e vigilerò perché siano rispettati fino all'ultimo giorno".

"Spetterà a Salvini, nella sua veste di senatore, spiegare al Paese e giustificare agli elettori che hanno creduto nella prospettiva del cambiamento le ragioni che lo portano a interrompere bruscamente". Tra questi motivi, secondo Conte, c'è quello di "capitalizzare il consenso di cui la Lega gode attualmente".

"Questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Questo governo da me coordinato si è adoperato incessantemente per realizzare innumerevoli progetti di riforma a beneficio di tutti gli italiani. Non era in spiaggia. Non accetterò più quindi che vengano sminuiti la dedizione, la passione con cui gli altri ministri, tutti i viceministri, tutti i sottosegretari, insieme a me, hanno affrontato l'impegno di governo. E non posso accettare che sia svilito il cospicuo lavoro svolto dai parlamentari".



Oggi la Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia al premier, Giuseppe Conte, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo.



"Il Presidente del Consiglio non era presente in aula, nel momento delle votazioni sulle mozioni" sulla Tav "per ribadire l'indirizzo favorevole alla realizzazione dell'opera che egli stesso aveva dichiarato pochi giorni prima nell'altro ramo del Parlamento e si e' verificata la situazione paradossale che ha visto due membri del governo presenti esprimere due pareri contrastanti". Lo scrive la Lega nella mozione di sfiducia a Conte. "Le stesse divergenze si sono registrate su altri temi prioritari dell'agenda di governo quali la giustizia, l'autonomia e le misure della prossima manovra".



Lunedì 12 alle ore 16 è stata convocata dalla presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la conferenza dei capigruppo che dovrà stabilire i tempi di discussione e votazione della mozione.