Sanità, Zaia disponibile ad “aiutare” la Calabria

"Il Ministero ha chiesto la disponibilita' del Veneto per un sostegno alla Calabria che sul fronte della sanita' e' in difficolta'. Lo faremo volentieri, come ci siamo gia' offerti per la Sardegna". L'annuncio e' del Presidente del Veneto Luca Zaia, oggi a Feltre (Belluno) per l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso. "Essere la regione benchmark a livello nazionale nell'erogazione delle cure ai cittadini - ha proseguito Zaia - per noi non e' una medaglia da ostentare in giro sulla giacca, significa applicare delle buone pratiche che possono essere anche esportate. Non abbiamo alcun interesse che ci siano comunita' dove i cittadini non hanno lo stesso livello di assistenza garantito ai nostri, e trovo immorale solo pensare che le persone siano piu' o meno fortunate sulla base della regione di residenza. Una realta' che non e' in grado di dare risposte adeguate ai propri cittadini, inoltre, pesera' inevitabilmente sui conti pubblici - ha concluso - e a pagare saremo tutti comunque".

Dettagli Creato Giovedì, 08 Agosto 2019 17:47