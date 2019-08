‘Ndrangheta in Piemonte, villa confiscata a Nicola Assisi: via iter per nuovo utilizzo

L'iter per una nuova destinazione della villa di San Giusto Canavese confiscata al narcotrafficante Nicola Assisi, arrestato dai carabinieri con il figlio Patrick l'8 luglio in Brasile dopo una lunga latitanza, verra' presentato domani alle 12 in quella che era l'abitazione del boss della droga. L'immobile, dove la Guardia di Finanza aveva trovato 3,9 milioni di euro e 24 Rolex sotterrati nel giardino, era stato messo sotto sequestro nel 2015. La scorsa estate era stato oggetto di un incendio doloso che gli investigatori avevano ritenuto di natura intimidatoria. Di origine calabrese, Nicola Assisi e' considerato il piu' grande grande fornitore di cocaina in Italia al servizio della 'ndrangheta. Nella villa di San Giusto vivevano la moglie e il figlio Pasquale Michael, arrestato nel 2017 a Torino in un appartamento di lusso. Nicola Assisi era stato catturato una prima volta il 27 agosto 2014 all'aeroporto di Lisbona (per l'esecuzione del mandato di arresto europeo), ma era fuggito corrompendo una guardia carceraria.

Dettagli Creato Mercoledì, 07 Agosto 2019 17:35