Il ministro Costa firma decreto nomina presidente del Parco della Sila

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha firmato i decreti di nomina dei presidenti di cinque parchi nazionali. Lo ha fatto in diretta facebook indicando il parco dell'Alta Murgia in Puglia, le Dolomiti bellunesi, il parco del Gargano in provincia di Foggia, il parco della Sila in Calabria e quello delle Cinque Terre in Liguria. "Stiamo affidando un territorio fragile e bellissimo a persone che possono dare uno sviluppo ulteriore" ha detto il ministro spiegando che i decreti andranno alla Corte dei conti per la registrazione e dai primi di settembre i presidenti "saranno operativi". Dopo la pausa estiva saranno nominati i vertici di altri parchi e "a fine estate saranno coperti quasi tutti tranne qualcuno che resta commissariato".

Per il parco nazionale della Sila, in Calabria, "abbiamo nominato quello che è stato il commissario straordinario di questi ultimi mesi. C'era necessità di commissionare quel parco, vuol dire che non funzionava bene prima. Io ho nominato un commissario straordinario che ha lavorato bene e adesso lo vado a nominare presidente". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa firmando oggi il decreto di nomina di Francesco Curcio, insieme con quelli di altri quattro parchi nazionali. Curcio, già comandante del Corpo forestale dello Stato, è stato nominato commissario straordinario dell'ente parco nazionale della Sila con decorrenza 24 novembre 2018, nomina rinnovata allo scadere dei primi sei mesi. Il parco nazionale della Sila si estende su 74mila ettari e comprende sul suo territorio 19 comuni.