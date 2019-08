Consiglio regionale, terza commissione al lavoro su legge regionale per il superamento del precariato

Lo stato di attuazione della legge regionale n. 1 del 13 gennaio 2014 "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125", al centro della seduta della terza Commissione "Sanità, attività sociali, culturali e formative" presieduta dal consigliere Michelangelo Mirabello.

Ai lavori ha partecipato l'assessore al lavoro e welfare Angela Robbe che ha informato l'organismo consiliare su due recenti novità. La prima riguardante gli Lsu ed Lpu, per i quali il Ministero del lavoro consente il riavvio delle modalità per il processo di stabilizzazione; la seconda, relativa ai lavoratori della legge 12 "per i quali – ha detto l'assessore- nelle more della ricezione del parere da parte dell'Avvocatura regionale, è stato predisposto un decreto di ammissione con riserva dei soggetti che non erano stati precedentemente ammessi".

Sulle questioni si è sviluppato un intenso confronto al quale hanno contribuito i consiglieri Esposito, Guccione, Gallo, Pasqua, Pedà e Scalzo. "Sono soddisfatto per il clima costruttivo che ha animato un dibattito così importante che, al di là del colore politico, ha unito tutti i consiglieri in nome di interessi da tutelare nel rispetto delle norme e delle procedure e verso i quali far convergere le risposte più adeguate che la politica deve saper offrire – dichiara il presidente Mirabello-. In questo contesto, è positivo quanto detto oggi dall'assessore Robbe in relazione al riavvio del processo di stabilizzazione degli Lsu e Lpu; alle nuove possibilità per i nove lavoratori della legge 12 ed ad una nuova manifestazione di interesse per tutto il precariato allargata ai lavoratori della Sial"..

Infine, il presidente Mirabello, accogliendo la richiesta del consigliere Giuseppe Pedà di avere contezza sullo stato dell'arte del tavolo Adduce per ciò che attiene alle assunzioni in sanità, ha annunciato che verrà fatta comunicazione formale, a nome della Commissione, al direttore generale di chiarimenti in merito alle risultanze di tale tavolo.