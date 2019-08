Nominata la prima coordinatrice regionale donna del Polo Digitale Calabria

Si è riunito giorno 5 Agosto il Consiglio direttivo del Polo Digitale Calabria, che ha visto approvare all'unanimità la proposta di nomina di una nuova coordinatrice Regionale. A darne voce è il Direttore Generale del Polo Digitale Calabria Carmine Gallo che in una nota spiega "Prima delle vacanze estive vi diamo un aggiornamento sulle attività dell'associazione. Dopo l'importante protocollo d'intesa siglato tra il polo digitale Calabria e Assintel presentatovi dal nostro presidente Emilio De Rango, oggi ci fa piacere annunciarvi che il polo digitale Calabria ha nominato una nuova coordinatrice regionale con delega agli asili nido alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie. La direttrice Emilia Mezzatesta, dirigente dell'asilo nido Idea 90 di Scalea, ricoprirà questa importante mansione è forte della sua grande esperienza e determinazione siamo sicuri che sarà una grande promotrice della cultura digitale nel settore di appartenenza.". Oggi il consiglio direttivo ha nominato all'unanimità la prima coordinatrice regionale donna, quale: Emilia Mezzatesta, Direttrice dell'asilo Idea 90, con delega agli asili nido alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie. "Per la prima volta" continua in una nota il direttore Carmine Gallo "un'associazione appartenente al settore ICT, che nasce come significativo punto di riferimento per le aziende del settore ICT e che ha come scopo quello di suggerire e condividere nuove strategie per aiutare le imprese ad essere più competitive ed innovative nell'era digitale, si avvale del supporto di rappresentanti presenti all'interno del mondo della scuola privata e dell'istruzione" è cosi che il Direttore generale del Polo Digitale Calabria Carmine Gallo introduce e commenta la giornata che ha segnato la nascita della prima coordinatrice regionale donna all'interno del Polo Digitale Calabria". "Prima di darvi appuntamento a settembre" Conclude Il Direttore Gallo "con tantissime iniziative ed importanti novità spetta a me l'onore di portarvi i saluti del nostro presidente Emilio De Rango, del nostro consiglio direttivo e di tutti i nostri associati augurandovi buone vacanze."

