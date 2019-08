Incendi, continua impiego delle forze armate in Calabria

Durante il fine settimana sono stati numerosi gli interventi in Calabria e Sicilia delle Forze Armate nella lotta agli incendi boschivi. Gli elicotteri intervenuti fanno parte degli assetti delle Forze Armate che il ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi (AIB) di quest'anno, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida la collaborazione, in atto gia' da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile per rendere piu' efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi. Per la stagione estiva 2019, la flotta nazionale nel periodo di massimo impegno potra' contare su 31 mezzi aerei, di cui 22 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 9 delle Forze Armate. L'impegno delle Forze Armate rientra nell'accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito della campagna AIB, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato, come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza.

Dettagli Creato Lunedì, 05 Agosto 2019 19:44