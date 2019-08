Mammolliti (Cgil Area vasta Cz-Kr-VV): “No all’accorpamento delle camere di commercio, ma bisogna cominciare a lavorare insieme”

«L'incontro di stamattina a Catanzaro, tra i rappresentanti delle Camere di Commercio di Vibo, Crotone e Catanzaro, parlamentari ed esponenti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria per dire no all'ipotesi di accorpamento delle tre strutture in una, ha ricoperto una grande importanza, dal valore strategico in questo preciso momento storico di depressione del sistema economico calabrese. In qualità di segretario della Cgil Area Vasta "Cz-Kr-VV" ho sollecitato i presidenti delle Province interessate a convocare apposite riunioni allo scopo di innescare e attivare un inedito lavoro comune per difendere, compatti, gli interessi dei rispettivi territori senza chiusura campanilistiche, ma semplicemente provando a cogliere le tante opportunità che l'area centrale della Calabria possiede secondo una linea di sistema».

A dichiaralo, a margine del confronto di stamattina, il dirigente sindacale Raffaele Mammoliti. Il quale sottolinea: «Siamo di fronte a una scelta assolutamente sbagliata del precedente governo, che potrebbe avere effetti deleteri soprattutto per i territori di Crotone e Vibo Valentia. Ma abbiamo, al tempo stesso, anche una grande opportunità: fare quadrato con Catanzaro e dare avvio a una nuova stagione di cooperazione territoriale, in uno scenario nuovo caratterizzato da una vera cultura della cooperazione fra i tre Enti dell'area centrale della Calabria. Si tratta di coinvolgere nei processi di proposta e decisionali tutte le forse istituzionali, parlamentari, la Regione, le varie categorie e le forze sociali: insieme si possono assumere azioni e strategie per affrontare le criticità che stanno emergendo in queste ore. Una proposta concreta, sulla quale si potrebbe lavorare da subito, è la seguente: tutte le forze politiche che a breve si contenderanno il governo della Regione, accompagnino l'opzione strategica appena proposta assumendo l'impegno di delegare dalla Regione agli Enti locali e intermedi la gestione di materie strategiche in chiave economica e di sviluppo, visto che gli enti locali rivestono un carattere di prossimità con i cittadini, i lavoratori e le stesse imprese.In questa direzione, si potrebbe cominciare proprio con il rafforzare il ruolo delle Camere di Commercio secondo una idea innovativa nello scenario economico territoriale».