"All'inizio delle lezioni, nel mese di settembre, ogni istituzione scolastica si trova a dover fronteggiare numerosi problemi relativi all'organico: mancano docenti, personale di segreteria, collaboratori e, in alcuni casi, perfino il dirigente scolastico. Una delle preoccupazioni più cogente, per le scuole di ogni ordine e grado, è il reperimento di docenti di sostegno specializzati da assegnare alle classi in cui sono presenti bambini e ragazzi con disabilità. Questi insegnanti conseguono la specializzazione attraverso un percorso universitario, teorico e laboratoriale, che consente di acquisire competenze specifiche sulla didattica inclusiva e sulla pedagogia speciale, ovvero rivolta ad alunni in condizione di disabilità.

Anche per il prossimo anno scolastico, ormai alle porte, si profila una situazione più che preoccupante, infatti migliaia di cattedre destinate a docenti di sostegno resteranno vuote, oppure saranno assegnate a insegnanti non specializzati. Proprio il contrario di quanto prevede la normativa italiana che, come è noto, è considerata molto avanzata in tema di inclusione scolastica.

Molte voci si sono levate, prime fra tutte quelle delle associazioni dei genitori, per lamentare l'insostenibilità di una situazione che danneggia, in primo luogo, i soggetti più deboli, ovvero i bambini e i ragazzi in condizione di disabilità.

Una situazione che rischia anche di svalutare una lunga tradizione italiana di integrazione e inclusione. Eppure una facile soluzione parrebbe stagliarsi sul cupo scenario descritto: basterebbe consentire a tutti gli attuali specializzandi per le attività di sostegno di partecipare al prossimo concorso straordinario, di cui il Consiglio dei Ministri discuterà il prossimo 9 agosto". Lo affermano in una nota gli specializzandi del corso di specializzazione per le attività di Sostegno dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, dell'Università di Bergamo, dell'Università della Calabria, dell'Università Suor Orsola Benincasa, dell'Università di Europea di Roma, dell'Università di Roma "Foro Italico", dell'Università di Tor Vergata, dell'Università di Genova, dell'Università di Milano Bicocca, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dell'Università di Torino, dell'Università di Bari, dell'Università di Foggia, dell'Università del Salento, dell'Università di Cagliari, dell'Università di Sassari, dell'Università di Firenze, dell'Università di Pisa e dell'Università di Verona.

"La linea ministeriale, al contrario prevederebbe – aggiungono gli specializzandi– di far partecipare al concorso straordinario soltanto una minima parte degli specializzandi, esclusivamente i docenti con almeno tre

anni di servizio. Una prospettiva che, oltre a non favorire la continuità didattica, esclude dal concorso i docenti più giovani e gli specializzandi che - come educatori o psicologi - hanno lavorato a lungo con ragazzi in situazione di disabilità in contesti extrascolastici.



Di fronte all'attuale gravissima carenza di docenti specializzati e al fatto che tutti gli specializzandi hanno superato il medesimo concorso selettivo, ci si domanda come possa il ministero prevedere una tale condizione.

Gli specializzandi per le attività di sostegno, uniti in una rete interateneo, hanno inviato al ministro Marco Bussetti una proposta di modifica delle condizioni concorsuali chiedendo "di aprire con riserva il concorso straordinario a tutti gli attuali corsisti del CSS (Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno) eliminando il vincolo dei tre anni di servizio". I docenti, ribadendo il gran numero delle cattedre vacanti, hanno sottolineato come la stabilizzazione, mediante concorso, di tutti gli specializzandi di fatto favorisca l'intera comunità scolastica: gli alunni con disabilità, le famiglie, gli istituti scolastici e anche gli enti locali. E' stata anche attivata una raccolta firme online, raggiungibile al seguente link: http://chng.it/rrQbSXVYqv".