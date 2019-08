Traffico sostenuto ma scorrevole in Calabria

Traffico intenso ma scorrevole in direzione sud sul tratto calabrese dell'A2 Autostrada del Mediterraneo nel primo sabato di agosto. Circolazione sostenuta anche sulle altre arterie calabresi in particolare quelle che conducono alle principali localita' balneari e montane della regione. Agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per la Sicilia non vengono segnalati problemi o criticita' e i tempi di attesa sono definiti "normali".

Dettagli Creato Sabato, 03 Agosto 2019 14:59