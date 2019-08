Al via il tour di Toti: sarà anche in Calabria

Il tour 'Cambiamo insieme' di Giovanni Toti prendera' il via il 2 settembre da Matera e si sviluppera', secondo una prima bozza presentata dal governatore ligure in diretta Fb, su 13 regioni. Oltre alla Basilicata infatti il tour tocchera' Lombardia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Toscana, Sardegna, Veneto e si chiudera' in Liguria.

