Ricicla Estate 2019: presentato il programma

La campagna sulla raccolta differenziata di Legambiente Calabria sostenuta da Conai riparte per la sua quinta edizione.

È stato presentato mercoledì 31 luglio presso il Lido Valentino in località Giovino a Catanzaro Lido il programma di Ricicla Estate, la campagna di Legambiente Calabria che si tiene per il quinto anno consecutivo grazie al prezioso contributo del Conai.

La quinta edizione della campagna per sensibilizzare sulla raccolta differenziata, che non va in vacanza nemmeno in estate, come sostiene lo slogan, è stata presentata dalla responsabile di Legambiente Calabria, Caterina Cristofaro, che ha lanciato il motto di questa estate "Diventa protagonista dell'estate e regala un atto d'amore alle nostre località turistiche. Basta un piccolo gesto e tanta buona volontà", per ribadire quanto sia importante fare una buona differenziata.

Alla conferenza stampa di presentazione di Ricicla Estate sono stati presenti e sono intervenuti il direttore di Legambiente Calabria, Luigi Sabatini, Anna Parretta del Ceag e Mariaconcetta Dragonetto del Conai.