Regionali, Mario Occhiuto in tour tra Comuni

"Il sindaco Mario Occhiuto ha iniziato da qualche settimana un tour tra i Comuni e tra la gente di Calabria. 'Luoghi bellissimi, bellissime persone', afferma il primo cittadino di Cosenza che, com'e' noto, lo scorso aprile ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della regione". E' quanto si legge in una nota del portavoce. "Un viaggio sull'intero territorio - prosegue la nota - che lo vedra' percorrere molti chilometri ancora per tutto il mese di agosto. Contestualmente a tali spostamenti, stanno anche nascendo uno dietro l'altro, numerosi Comitati Pro Occhiuto Presidente di cui si registrano centinaia di richieste di apertura. Il sindaco del capoluogo bruzio, quando gli impegni lo consentono, e' presente ad alcune inaugurazioni. Domani, venerdi' 2 agosto, alle 18.30 e' ad esempio in programma l'apertura di una sede pro Occhiuto Presidente a Vibo Valentia in via Gagliardi N. 50". "Sono commosso da tanto affetto e da tanta partecipazione - afferma Occhiuto -. Nel corso di queste settimane insieme ai cittadini calabresi, da Pizzo a Roccella Ionica a Vibo, per citare solo alcuni luoghi meravigliosi di questa terra, sto avvertendo forte la speranza di un cambiamento. L'attesa di una svolta e' tangibile e sono certo che si possa fare. Non c'e' bisogno di promettere la luna, ma di impegnarsi per il rispetto dei diritti fondamentali come quello alla salute e all'occupazione dei nostri giovani. Quando ci sono la volonta' e un progetto mirato a una trasformazione concreta, tutto e' possibile. Anche al Sud, anche in Calabria".

Dettagli Creato Giovedì, 01 Agosto 2019 20:21