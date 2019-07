Psr Calabria, pubblicate le graduatorie del sostegno alle start up e alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Sul sito istituzionale www.calabriapsr.it, sono state pubblicate la graduatoria definitiva dell'intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali", annualità 2017, e quella provvisoria dell'intervento 6.4.2 "Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili", annualità 2019.

Sono risultati cinquantasette, i progetti definitivamente approvati relativi all'intervento 6.2.1 del PSR, che sostiene lo "start-up" per nuove imprese innovative e tecnologiche ed in particolare la creazione di nuova imprenditorialità, a vantaggio soprattutto dei giovani laureati calabresi.

L'importo concesso per la realizzazione dei progetti è pari a 2.850.000,00 Euro.

Dalla graduatoria provvisoria dell'intervento 6.4.2, invece, si evince che sono tre i progetti risultati ammissibili, per un contributo complessivo di 173.814,47 Euro.

L'intervento punta ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili a sostegno delle piccole e medie imprese, sul comparto agro-energetico e della green economy di tutto il territorio regionale, concentrando il proprio sostegno a favore della produzione di energia destinata alla vendita da parte delle aziende agricole.

"Con queste due graduatorie - ha affermato il Consigliere regionale delegato all'Agricoltura Mauro D'Acri - il Programma di Sviluppo Rurale della Calabria scende in campo ancora una volta per sostenere lo sviluppo delle aziende e delle imprese calabresi, per creare occupazione e rendere più competitivo il comparto agricolo regionale. Particolare attenzione è rivolta ai progetti innovativi, che si avvalgono di tecniche e tecnologie nuove e che siano al tempo stesso rispettose dell'ambiente".

"L'intervento 6.2.1 - ha specificato il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura ed Autorità di Gestione del PSR Giacomo Giovinazzo - mira a realizzare l'autoimprenditorialità e nuove forme di occupazione nelle aree rurali, attraverso la creazione di start up che favoriscano la nascita e lo sviluppo di nuovi servizi nelle aree rurali. Con la pubblicazione di questa graduatoria definitiva andremo a finanziare ben cinquantasette progetti. L'intervento 6.4.1 sostiene invece l'efficientamento energetico aziendale, al fine di favorire la competitività delle aziende, attraverso la creazione di fonti da reddito provenienti da attività non strettamente agricole, dando al contempo un'impronta più green all'agricoltura calabrese".