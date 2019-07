Aeroporti, Sacal: "Rigettato il ricorso della Confintesa per condotta antisindacale"

"Il Giudice del lavoro del Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa Valeria Salatino, con decreto di rigetto n. 4366 del 25.07.2019 ha rigettato il ricorso ex art. 28 promosso per asserita condotta antisindacale e discriminatoria dall'organizzazione sindacale Confintesa Catanzaro, nei confronti di Sacal spa e Sacal GH spa – difese dal Prof. Avv. Antonio Pileggi – e, inoltre, (ii) ha condannato il Sindacato a pagare le spese legali in favore delle Società quantificate in Euro 1.000,00. Il giudizio ha avuto origine dalla difficile trattativa avente per oggetto i lavoratori stagionali da impiegare presso lo scalo di Lamezia Terme, condotta lo scorso inverno con le OOSS firmatarie del CCNL, vicenda conclusasi nel mese di febbraio 2019 con un accordo sindacale accettato da tutti i lavoratori interessati. Confintesa Catanzaro "pretendeva" di essere interlocutore della Società e dettare le proprie condizioni, ma il Consiglio di Amministrazione – presieduto dal Dott. Arturo De Felice – e la Direzione Aziendale negavano qualsiasi interlocuzione e/o informazione, per carenza di legittimazione del sindacato in quanto non firmatario del CCNL Trasporto Aereo. Il Giudice del Lavoro ha dato ragione ai vertici aziendali, chiarendo che le Società Sacal spa e Sacal GH spa non hanno alcun obbligo di informativa e/o trattativa nei confronti di OOSS non firmatarie del CCNL.

"Ricostruendo, inoltre, la successione dei diversi Contratti Collettivi del trasporto aereo, il Giudice ha ribadito come nell'ultimo non sia più previsto "lo svolgimento di un esame congiunto in ordine ai riflessi sull'occupazione, sulle figure professionali e sulle condizioni di lavoro, finalizzato al raggiungimento di eventuali accordi con le OO.SS. e preclusivo dell'adozione di iniziative unilaterali" delle Società. Con la conseguenza che Sacal GH era libera di seguire l'interlocuzione sindacale o meno, ma di certo non vi poteva essere costretta, come invece avrebbe voluto Confintesa Catanzaro". E' quanto si legge in una nota della Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi.