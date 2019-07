Il Consiglio regionale torna a riunirsi l’1 agosto

Il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, ha convocato l'Assemblea legislativa per giovedì 1 agosto 2019 a Palazzo Campanella. Di seguito l'Ordine del giorno dei lavori:

1) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.262/10^ di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza recante: " Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Consiglio regionale della Calabria per l'esercizio 2018 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. " Relatore: G. NERI.

2) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.255/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Bilancio di previsione 2019-2021 dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) " Relatore: G. AIETA.

3) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.256/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: " Bilancio di previsione dell'Ente per i Parchi Marini Regionali 2019-2021 (EPMR) " Relatore: G. AIETA.

4) Proposta di Legge n.437/10^ di iniziativa del Consigliere D. TALLINI recante: "Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" Relatore: G. AIETA.

5) Proposta di Legge n.438/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 " Relatore: G. AIETA.

6) Proposta di legge n. 200/10^ di iniziativa del Consigliere regionale Mirabello, recante: 'Istituzione dei Comitati Consultivi di tutela dei cittadini (CCTC) sulla qualità dei servizi e delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale'; Relatore: M. MIRABELLO.

7) Proposta di Legge n.244/10^ di iniziativa dei Consiglieri F. SERGIO, O. GRECO, recante: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - MODIFICHE ALLA L.R. 13/1983" Relatore: O. GRECO.

8) Proposta di legge n. 411/10^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Gallo e Giudiceandrea, recante: 'Soggetti attuatori in materia di invecchiamento attivo. Modifiche alla l.r. 12/2018'; Relatore: M. MIRABELLO.

9) Proposta di Legge Statutaria n.2/10^ di iniziativa dei Consiglieri S. ESPOSITO, V. PASQUA recante: "Modifiche allo Statuto della Regione Calabria. " Relatore: S. ESPOSITO.

10) Proposta di Legge Statutaria n. 5/10^ di iniziativa del Consigliere G. MORRONE recante: "Integrazione dello Statuto della Regione Calabria (l.r. 25/2004)" Relatore: G. MORRONE.

Dettagli Creato Martedì, 30 Luglio 2019 16:48