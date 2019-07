"Nel corso delle audizioni di oggi in Terza Commissione non sono emerse molte novita' rispetto a quelle dei mesi scorsi, anzi sono apparse molto lacunose. L'unico aggiornamento evidente e' che una parte dei 130 milioni di euro previsti dal Cipe sull'edilizia sanitaria saranno utilizzati per coprire i costi aggiuntivi e le varianti ai progetti dei tre ospedali". E' quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale Carlo Guccione. "Ospedali che gia' prima di posare la prima pietra - prosegue Guccione - ci costeranno molto di piu' rispetto alle somme che erano state previste e aggiudicate. Per queste ragioni la Terza commissione, su mia proposta, ha deciso all'unanimita' di chiedere al presidente del Consiglio regionale Nicola Irto e al presidente della Giunta Mario Oliverio la convocazione di un Consiglio regionale ad hoc sui ritardi e lo stato di realizzazione dei tre ospedali, introdotto da una relazione del presidente della Giunta. Si sono chiusi tanti ospedali in passato, ma a distanza di anni i nuovi non riescono ancora a vedere la luce. Parliamo di un investimento, tra risorse pubbliche e private, di oltre mezzo miliardo di euro. Bisogna evitare che questi nuovi ospedali diventino tre cattedrali nel deserto".

29 Luglio 2019