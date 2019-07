Regionali, Bevacqua (Pd): “Oliverio sì, Oliverio no. Zingaretti decida, basta tergiversare”

"Decidere: in un modo o nell'altro, ma decidere. Il tempo per la scelta della candidatura alla prossima presidenza della Regione Calabria e' ampiamente scaduto. Ho letto l'intervista di Nicola Oddati (responsabile Mezzogiorno per il PD) in merito alla situazione calabrese. L'ho riletta con attenzione. Ne so meno di prima. L'intervista e' accuratamente avvolta nel vizio da prima repubblica del dire e non dire". E' quanto afferma il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, componente la Direzione nazionale Pd. "La questione - prosegue - si sta avvitando su se' stessa e impaludando in maniera frustrante, trasformandosi nella solita diatriba tutta interna, di cui alla gente interessa ben poco. Avendo percorso in questi anni in lungo e in largo i territori calabresi, so soltanto che cosi' si sta puntando all'eutanasia certa del partito nella nostra regione. La gente e' stanca, sfiduciata e, mi si conceda il francesismo, profondamente incazzata: l'unico modo per scuotere la diffidenza e offrire uno spiraglio di credibilita' e' farla finita con meline e tatticismi, presentando segnali forti e chiari di rottura. Capisco le cautele, capisco le mediazioni, ma a tutto c'e' un limite: quello imposto dalla realta' dei fatti. La dirigenza nazionale ha di fronte a se' due sole strade: riconfermare Oliverio oppure presentargli una serie di dati oggettivi che possano indurlo a un atto di generosita'. L'unica strada non ulteriormente praticabile e' quella del tergiversare. Il segretario Zingaretti deve farsi carico della responsabilita' che gli compete. Anche alla luce delle nuove dinamiche nazionali sono tre le condizioni irrinunciabili perche' il Pd e il centrosinistra possano essere competitivi e giocare la partita per cercare di vincerla: unita', credibilita', inclusivita'".

"Ragionare come se in Calabria il partito sia in piena efficienza e rappresenti al meglio le istanze di comunita' e territori - conclude Bevacqua - vuol dire prendersi in giro e prendere in giro. Pensare di risolvere tutto con una conta interna o con le solite parate e' quantomeno una pia illusione, o forse e' una consapevole e suicida corsa verso il passato. A chi gioverebbe? Di sicuro non al Pd, tantomeno alla segreteria nazionale, ancor meno alla Calabria".