'Ndrangheta: sindacati Piacenza incontrano il prefetto

Incontro in prefettura a Piacenza fra i rappresentanti provinciali di Cgil, Cisl e Uil, e il prefetto Maurizio Falco. Sul tavolo, le preoccupazioni dei sindacati in merito alla vicenda dell'ex presidente del Consiglio comunale Giuseppe Caruso - arrestato di recente per 'ndreangheta - e al pericolo di infiltrazioni mafiose nel territorio piacentino. "I sindacati - spiega la prefettura - hanno chiesto di verificare l'eventuale livello di infiltrazione mafiosa nelle attivita' istituzionali del territorio di questi anni, individuando nella Commissione Prefettizia la possibile soluzione.

Il timore delle organizzazioni sindacali riguarda eventuali condizionamenti delle attivita' amministrative con la possibile compromissione del principio di legalita', soprattutto riguardo agli appalti pubblici". Il prefetto Falco ha confermato che sono in corso di verifica e acquisizione tutti gli elementi del caso su quanto accaduto, sottolineando che restera' alta l'attenzione e anticipando la sottoscrizione a breve di un protocollo con il Comune di Piacenza che rafforzi i controlli sugli appalti pubblici.