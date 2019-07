Ambiente, Furgiuele (Lega): “Bene 12 mln per rischio idrogeologico da Cipe”

"Esprimo vivo compiacimento per l'approvazione da parte del Cipe dell'atteso Piano stralcio finalizzato alla attuazione di misure utili a mitigare il dissesto idrogeologico, una vera e propria piaga che necessita, ora piu' che mai, di soluzioni concrete, specie nelle regioni piu' rischio come la Calabria". Lo afferma il deputato Domenico Furgiuele, della Lega. "Il Piano - prosegue - comprende vari interventi distribuiti in tutto il territorio nazionale e immediatamente cantierabili con risorse disponibili. Esso andra' ad incidere sui fronti delle infrastrutture e della coesione territoriale. Per quanto attiene la Calabria sono sei, per ora, gli obiettivi previsti dal Piano per complessivi 12 milioni circa. Tali risorse fresche si indirizzeranno verso questi obiettivi: intervento per la riduzione del rischio idrogeologico in localita' Maione, comune di Altilia; interventi di completamento, ripristino e sicurezza della tangenziale est di Vibo Valentia; intervento per ridurre il rischio idrogeologico nel centro abitato di Martirano Lombardo; completamento e regimentazione idraulica del torrente San Giacomo in comune di Melissa; lavori di manutenzione e ripristino rete idrografica lungo fascia costiera crotonese; lavori di messa in sicurezza di parte del centro abitato di Soveria Simeri". "Confido tuttavia - conclude Furgiuele - nella sensibilita' del governo per inserire altre criticita' da finanziare nel giro di poche settimane".

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Luglio 2019 18:48