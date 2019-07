Negli ultimi sabato del mese ecco l'iniziativa "Tipici da Spiaggia"

Il 29 giugno, il 27 luglio e il 31 agosto, ovvero gli ultimi sabati dei mesi estivi, negli stabilimenti balneari aderenti al Sib-Confcommercio si svolgeranno una serie di iniziative volte alla promozione della tradizione enogastronomica italiana, denominata "Tipici da Spiaggia".

La manifestazione è patrocinata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e vedrà il coinvolgimento di chef, ristoratori e imprenditori per raccontare la storia del territorio e dei prodotti tipici.

Una delle tappe si fermerà in Calabria per offrire, anche ai turisti, un assaggio da parte dei produttori locali dei "frutti" del territorio.

«La vacanza - spiega una nota del Sib - diventa così occasione di conoscenza dei luoghi che associano alla bellezza dei nostri litorali la degustazione di specialità locali (vini, formaggi, olio, frutta, eccetera) e qualsiasi altro prodotto della nostra terra, presentati dagli stessi agricoltori, che rendono ogni regione unica ed esclusiva».

Per la Calabria Jonica, l'adesione arriva dal Da da da Beach Village.

Il 27 Luglio infatti, lo stabilimento situato nella Costa dei Saraceni, assieme a Coldiretti e Campagna Amica, Confcommercio e Sib (Sindacato Italiano Balneari) ,aderirà all'evento nazionale con un aperitivo a km zero a base di prodotti locali e di un nuovo vino tutto catanzarese :" Zibbi' ".

La colonna sonora della serata sarà rigorosamente in tema con la musica etnica di un gruppo calabrese. Ritmo e coinvolgimento per una serata con sfondo mozzafiato, e in cui ogni senso "pulsa" Calabria.

"L'obiettivo è di portare all'attenzione degli italiani e degli stranieri il connubio tra territori e agroalimentare – ha detto il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio presentando l'iniziativa "Tipici da spiaggia" – e lo portiamo in modo strutturato negli stabilimenti, in maniera organizzata".