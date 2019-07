Regione, pubblicato il bando Eventi e Progetti culturali 2019

Pubblicato dal Dipartimento Istruzione e Attività Culturali della Regione Calabria il bando per la "Selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell'attuale offerta culturale presente in Calabria, annualità 2019".

L'Avviso Pubblico, articolato in 3 Azioni e 6 tipologie è finanziato con 7.800.000 euro di fondi del Piano Azione e Coesione 2014/2020, Asse 6, Azione 6.7.1.

Oggetto del bando è il sostegno a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni, festival, eventi di musica, teatro e spettacolo in genere, mostre d'arte, attività bandistica e concertistica, convegnistica e alla edizione di opere scientifiche e audiovisivi sulla storia e la cultura della Calabria.

La prima Azione, a cui possono concorrere enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e imprese culturali, è pensata per eventi storicizzati e non storicizzati, anche di carattere innovativo e prevede tre tipologie di progetti con un cofinanziamento regionale fissato a 110.000 per la tipologia 1.1, fino a 30.000 per la 1.2, entrambe per eventi che abbiano già più di tre edizioni alle spalle, e a 20.000 per la 1.3 per gli eventi cosiddetti non storicizzati.

Per le mostre nei Musei e il rafforzamento del Sistema Museale nell'Azione 2 è prevista una soglia massima di contributo regionale a 70.000 euro, mentre per la Azione 3 tipologia 1 si può optare per un cofinanziamento di 20.000 euro massimo se si tratta di bande musicali e di 30.000 nel caso di orchestre.

La tipologia 3.2, invece, sostiene progetti volti alla valorizzazione di figure e momenti storici della nostra regione proposti da Fondazioni e Associazioni culturali, con una soglia di cofinanziamento regionale di 30.000 euro. Il bando completa la programmazione avviata nel 2017 e proseguita anche nel 2018.

Tutte le azioni del bando puntano alla valorizzazione dei beni culturali della Calabria, condizione essenziale per poter partecipare alla selezione pubblica.

I progetti dovranno essere completati entro il 31 agosto 2020, interessando, quindi, periodi di alta, media e bassa stagione in chiave turistica e contribuendo a qualificare l'offerta culturale in ogni periodo dell'anno.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 14:00 del 23 settembre 2019 via Pec, all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. attraverso la compilazione della modulistica unica predisposta dal settore competente.

La scadenza fissata a settembre risponde alle indicazioni di legge regionale che impongono la sospensione amministrativa dei tempi degli avvisi pubblici. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai responsabili del procedimento indicati nell'avviso.

Il link al bando:

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?14525