Reddito di cittadinanza, in 16 regioni firmate le convenzioni con Anpal per le assunzioni dei navigator

Quasi tutte le Regioni hanno sottoscritto oggi, insieme ad Anpal Servizi, le convenzioni che regolamenteranno le attivita' di assistenza tecnica che svolgeranno i navigator nell'ambito di ciascun piano regionale. Con la firma di questi atti, dal 19 luglio partiranno le contrattualizzazioni dei navigator su base territoriale. Sedici sedi - Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto - "hanno gia' inviato la versione approvata in giunta e la documentazione e' stata predisposta per la firma", fa sapere Anpal. La Basilicata "ha condiviso i testi ma andra' in giunta regionale a fine settimana mentre la Lombardia ha condiviso i testi e siamo in attesa di ricevere la documentazione", continua Anpal. Resta invece ancora irrisolto il nodo della Campania che oggi non ha firmato la convenzione e con cui e' in atto ancora una fase di confronto. In Campania - la regione con il fabbisogno di navigator piu' alto d'Italia - i vincitori del concorso in attesa di sapere se verranno contrattualizzati o no sono 471.

"Gli accordi sono stati sottoscritti dal Presidente dell'Anpal e amministratore unico di Anpal Servizi Spa, Domenico Parisi, e dai rappresentanti di Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto", si precisa nel comunicato. L'elenco, viene assicurato, e' destinato ad aumentare: gia' nei prossimi giorni, altre Regioni si aggiungeranno con le firme delle rispettive convenzioni". L'operazione sul Reddito viene evidenziato e' stata "fortemente sostenuta e voluta dal vicepremier e ministro Di Maio che sta ridisegnando il sistema delle politiche attive del lavoro in Italia". La firma delle convenzioni definita un "atto formale, dunque, ma dalle evidenti e concrete conseguenze pratiche" e' avvenuta "nel salone degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo economico alla presenza del sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudio Cominardi. Il sottosegretario si legge ancora nella nota ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto e per l'impegno ad affrontare la "sfida sulle politiche attive, fondamentale nell'azione svolta dal Governo". Parisi ha parlato di "giornata veramente speciale", in cui e' protagonista "l'Italia che affronta con decisione i problemi del lavoro, pur nelle differenze di ciascuno, ma uniti per l'obiettivo finale". La coordinatrice degli assessori regionali al Lavoro, Cristina Grieco, ha parlato di "un tassello importante". Le convenzioni, viene fatto presente, "arrivano a poco piu' di due settimane dalla firma del Decreto con il quale il Ministro Di Maio aveva stabilito il riparto dei fondi per il potenziamento infrastrutturale dei Centri per l'Impiego e il finanziamento di oltre 800 milioni di euro alle Regioni per ammodernare, ampliare e rendere funzionali i servizi per il lavoro".