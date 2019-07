‘Ndrangheta, Davi: “Braccialetto elettronico non funziona, boss affitta casa per essere ‘reperibile’”

"Fuori dal carcere Nicola Bonavota, (da ben due mesi...) presunto killer della omonima cosca di Sant'Onofrio (VV) , che abbiamo avuto il 'privilegio' di intervistare , ai domiciliari con braccialetto. Che ne dice Matteo Salvini?" Lo scrive sul suo profilo twitter Klaus Davi. Il Bonavota è potuto tornare a vivere a casa, benché due suoi fratelli siano latitanti e sia accusato di reati gravissimi. Basta un braccialetto elettronico per assicurare alla comunità che non commetta altri reati e non uccida altre persone? Klaus Davi aggiunge particolari : poiché nella sua villa di Sant'Onofrio il braccialetto non prendeva, ha avuto il 'privilegio' di affittare una casa (chissa chi paga l ' affitto e se lo paga ) per essere 'reperibile...".Klaus Davi realizzo proprio con il Bonavota una movimentata intervista tra i video di Ndrangheta in assoluto piu visti sul web. https://www.youtube.com/watch?v=wyxUMirRG7I

Sabato, 13 Luglio 2019