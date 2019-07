Alle Regionali in Calabria anche l’Udc

E' in corso a Lamezia Terme una riunione di tutti i dirigenti regionali dell'Udc "per rilanciare l'azione politica dei democratici cristiani in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria". Lo rende noto, con un comunicato, l'ufficio stampa nazionale del partito. "L'Udc - afferma il segretario nazionale, Lorenzo Cesa - sara' presente con lo Scudo crociato e con una forte e autorevole squadra"

