Morto Domenico Bova, Puccio (Pd): “Esempio di stile e rigore politico”

"Il Partito democratico calabrese si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa dell'on. Domenico Bova. Uomo di elevata cultura, e' stato un esponente politico che ha sempre mantenuto forte il legame con la sua terra nei lunghi anni trascorsi quale rappresentante istituzionale della provincia reggina in seno al Consiglio regionale, alla Camera dei Deputati e come sindaco di Roccella Ionica". Cosi', in una nota, Giovanni Puccio, coordinatore della Federazione metropolitana del Pd di Reggio. "Proprio per questa sua caratteristica, unita a grandi doti umane e morali Bova - prosegue Puccio - e' stato apprezzato punto di riferimento per generazioni di giovani politici e amministratori. La sua umilta' e la sua determinazione hanno rappresentato la cifra esatta dell'Uomo, del suo impegno politico e sociale che e' sempre stato caratterizzato dall'attaccamento alle radici culturali e sociali piu' profonde della sua terra. Con Domenico Bova perdiamo un esempio di stile e rigore politico che ha lasciato indelebile il suo passaggio nella travagliata vita democratica della Calabria". "In segno di deferenza e di lutto la Federazione metropolitana di Reggio Calabria del Partito Democratico - conclude Puccio - ha deciso la sospensione di tutte le iniziative politiche pubbliche gia' programmate per la giornata di oggi, mercoledi' 10 luglio".

Dettagli Creato Mercoledì, 10 Luglio 2019 19:49