Confartigianato: “Fondo perduto per le imprese artigiane che comprano attrezzature nella misura del 65%”

"La Giunta Regionale su sollecitazione della Confartigianato e delle altre associazioni di categoria del comparto ,ha deliberato l'aumento del contributo a fondo perduto per le imprese che hanno la necessità di investire in macchinari". Lo si legge in una nota di Confartigianato.

"Il contributo sarà pari al 65% e rappresenta un sostegno ancor più concreto per un settore che da sempre è alla base dell'economia calabrese. Oggi la Confartigianato è soddisfatta per la delibera della Regione che incrementa il Fondo di sostegno dell'Artigianato per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali (macchinari, attrezzature,ecc.). Gli artigiani che invece devono acquistare stare solo scorte possono accedere all'agevolazione prevista del contributo in conto interessi pari al 4% rispetto al tasso applicato dalla banca. Le imprese interessate possono rivolgersi allo Sportello Artigiancassa PointConfartigianato sia per attivare la richiesta dei finanziamenti sia per le richieste delle agevolazioni e per tutte le informazioni utili all'azienda , chiamando il numero 0965 313000 o attraverso indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ".