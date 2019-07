Il 15 luglio torna a riunirsi il Consiglio Regionale della Calabria

Il presidente Nicola Irto ha convocato il Consiglio regionale a Palazzo Campanella per lunedì 15/07/2019 alle ore 14,00.

Di seguito l'ordine del giorno dei lavori.

1) ORDINE DEL GIORNO a firma dei Consiglieri regionali Gallo, Orsomarso, Pedà 'Sulla situazione dei lavoratori ex percettori di indennità di mobilità in deroga';

2) ORDINE DEL GIORNO a firma dei Consiglieri regionali Pedà e Gallo 'Attività di sorveglianza idraulica nel territorio calabrese';

3) ORDINE DEL GIORNO a firma del Consigliere regionale Sergio 'In merito all'alluvione che ha colpito Corigliano Calabro nei giorni 26 e 27 novembre 2018';

4) ORDINE DEL GIORNO a firma del Consigliere regionale Esposito 'Chiusura scuole di specializzazione "Università Magna Graecia" di Catanzaro';

5) Mozione n.160/10^ di iniziativa dei Consiglieri D. TALLINI, G. ARRUZZOLO, G. NERI, G. GALLO, S. ESPOSITO, C. PARENTE,V. PASQUA,A. SCALZO recante: "Sull'inserimento della Diga sul fiume Melito nel Decreto sblocca cantieri";

6) Svolgimento interrogazioni ex art. 121 e 122, interpellanze ex articolo 120 del Regolamento interno del Consiglio regionale.