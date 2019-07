Callipo Conserve Alimentari: al via la partnership con Areas Italia -MyChef

La ricerca della qualità, la valorizzazione del "made in italy", la volontà di innovare e diversificare sono il fil rouge della partnership siglata da due importanti realtà italiane: Callipo Conserve Alimentari, l'azienda calabrese con una storia di 106 anni nelle conserve ittiche di qualità, e Areas Italia-MyChef,uno dei principali operatori italiani della ristorazione commerciale negli aeroporti e nelle autostrade.

I clienti gourmand che non vogliono rinunciare alla qualità del cibo neanche in viaggio da oggi troveranno nei punti di ristoro Areas Italia-MyChef, tra cui Briciole Bar eGrancafè,anche i prodotti Callipo che approdano negli aeroporti e sulle autostrade italiane.

L'accordo prevede, infatti,l'inserimento nei punti vendita e ristoro Areas Italia-MyChef del panino gourmet "AvoCallipo". La ricetta, ideata dall'executive chef Michelangelo Citino – che si è appena giudicato il premio FAB Awards 2019 come miglior Airport Chef dell'anno - prevede una puccia pugliese con tranci di tonno Callipo, guacamole, pomodoro e menta. Nei punti vendita sarà presente anche una insalata con il pregiato tonno Callipo di prima scelta della specie Yellowfin, oltre alla presenza di un corner espositivo con una selezione di prodotti del brand calabrese, disponibili per la vendita.

Saranno presidiate circa 20 aree di serviziocollocate in Autostrada e i principali scali aeroportuali nelle città di Milano, Roma, Bergamo, Firenze, Pisa, Napoli, Bari, Lamezia Terme, Trapani, Catania, Alghero.

Una partnership strategica per Callipo che continua con successo la sua politica di diversificazione e la ricerca di nuovi canali commerciali individuando nella ristorazione per i clienti viaggiatori, business e leisure, un target importante da rafforzare. L'obiettivo è offrire ai consumatori in viaggio la possibilità di scegliere prodotti buoni, freschi, sani e di elevata qualità anche per il consumo di un pasto veloce nei luoghi di passaggio.

"Areas Italia – MyChef è una realtà storica nel panorama italiano, con un'esperienza ventennale nel mercato della ristorazione e del travel retail.E' per noi motivo di orgoglio, pertanto, aver avviato quest'importante partnership che porterà i nostri prodotti nei principali scali aeroportuali e in svariate aree di servizio autostradali. Le proposte gourmetdi Areas Italia -MyChef sono raffinate e preparate con ingredienti selezionati e di altissima qualità. Siamo contenti, pertanto, che i nostri Tranci di Tonno Callipo, che da 106 anni produciamo nella nostra Calabria, in alcune fasi in maniera ancora artigianale, facciano parte dell'offerta di Areas Italia – MyChefriservata ai viaggiatori che non vogliono rinunciare ad una sosta di gusto", afferma Giacinto Callipo.

"Callipo è un brand italiano sinonimo di qualità ed eccellenza. Per Areas Italia – MyChef è fondamentale poter proporre ai propri clienti solo prodotti selezionati dall'elevato livello qualitativo come i tranci di tonno Callipo. Il panino gourmet Avocallipo sarà un successo", afferma Sergio Castelli, CEO di Areas Italia – MyChef.