Ritrovata sull’A2 in Calabria donna scomparsa in Francia

Una donna francese di 77 anni, Madeleine G., la cui scomparsa era stata denunciata dai congiunti è stata ritrovata in Calabria, nella stazione di servizio dell'A2 Lamezia Ovest. I poliziotti erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una difficolta' di effettuare il pagamento di carburante. Lo riporta l'Agi. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna, in evidente stato confusionale, la quale sosteneva di essere diretta in Francia, mentre viaggiava invece in direzione sud, e di non capire il motivo per cui la sua carta di credito non le consentiva di pagare. Da un controllo e' emerso che la signora era stata segnalata nella banca dati "Schengen" come persona scomparsa. Gli agenti hanno quindi allertato i medici del territorio per accertarsi delle condizioni di salute della donna, che comunque non destavano eccessive preoccupazioni. Sono stati rintracciati i suoi due figli che, felici, hanno potuto, salutare al telefono la mamma, prima di partire per l'Italia. Intanto la donna e' stata affidata ai servizi sociali del comune di Lamezia Terme (Cz) che le hanno garantito vitto, alloggio e cure in attesa dell'arrivo dei familiari. Stamane il felice epilogo con l'affidamento della signora agli emozionatissimi figli che hanno ringraziato gli agenti della Polizia stradale. La signora, scomparsa dal 5 di luglio, era partita con la sua Ford Fiesta dalla regione francese dell'Occitania, forse diretta in Spagna. Si e' avventurata dunque per quasi 2.000 km attraversando due stati e diverse concessionarie autostradali, senza rendersi conto che era in un paese diverso dal suo e probabilmente in direzione inversa rispetto a quella verso la quale avrebbe voluto intraprendere il viaggio.

Dettagli Creato Martedì, 09 Luglio 2019 12:46