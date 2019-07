Ue, Iacucci: “Elezione Sassoli renda orgogliosi tutti italiani”

"E' un risultato importante che deve rendere orgogliosi tutti gli italiani". Lo afferma il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, tra i candidati del Pd alle ultime elezioni europee, commentando l'elezione di Davide Sassoli a presidente del Parlamento europeo. "L'elezione di David - prosegue - dimostra che quando mettiamo in campo competenza e passione riusciamo a raccogliere consenso e a risultare determinanti, nonostante l'attuale Governo sembri puntare ad un isolamento del Paese nel consesso europeo. Invece, e' necessario ritornare allo spirito dei padri fondatori e costruire, finalmente, gli Stati Uniti d'Europa: solo con un'Europa piu' forte puo' crescere anche l'Italia. Il ruolo del Parlamento europeo, in questo senso, deve diventare strategico e piu' incisivo politicamente, mi piace la definizione che ne ha dato Sassoli di 'casa della democrazia europea'. Durante la mia campagna elettorale ho avuto modo di confrontarmi piu' volte con i cittadini sul ruolo dell'Europa e su quanto sia importante rendere piu' coesa l'azione degli stati membri per affrontare in modo unitario tematiche di grande importanza come l'emergenza immigrazione. Sassoli ha sottolineato la necessita' di rivedere gli accordi di Dublino sui flussi migratori e mi auguro che si giunga presto ad una revisione condivisa perche' tutti i Paesi europei si facciano carico del problema senza dimenticare, pero', l'umanita' che soffre dietro quei numeri e sui barconi". "Per queste ragioni - conclude Iacucci - sono certo che il neo-presidente Sassoli fara' un ottimo lavoro e che possa incarnare a pieno la visione democratica ed europeista che e' alla base dei nostri ideali".

Dettagli Creato Mercoledì, 03 Luglio 2019 17:49