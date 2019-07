Concorso presidi, Ferro (FdI): "Anomali già segnalate, Tar intervenuto per sanare confusione Governo"

"Con una interrogazione presentata poco dopo lo svolgimento delle prove, io e la collega Carmela Bucalo avevamo evidenziato ai rappresentanti del governo le numerose anomalie riscontrate nell'ambito del concorso nazionale per dirigenti scolastici. L'annullamento da parte del Tar del Lazio della procedura concorsuale conferma le irregolarità, in particolare evidenziando l'illegittima composizione della commissione. Si tratta, peraltro, solo del giudizio su un primo ricorso tra quelli presentati da decine di candidati che avevano denunciato le irregolarità nelle prove". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia on. Wanda Ferro. "Ancora una volta è dovuto intervenire il giudice amministrativo per mettere ordine nell'operato pasticcione e confusionario del governo, che anziché ostinarsi nel difendere l'indifendibile dovrebbe lavorare per ripetere la procedura garantendone e il corretto e trasparente svolgimento, a tutela dei diritti dei tanti partecipanti e dei criteri di meritocrazia".

Dettagli Creato Mercoledì, 03 Luglio 2019 16:56