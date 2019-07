Assegno al nucleo familiare: la domanda si fa all'Inas Cisl

Da lunedì 1° luglio, i dipendenti privati possono già fare domanda per ottenere l'assegno al nucleo familiare (ANF).

Per non avere pensieri è possibile rivolgersi agli esperti del patronato Inas Cisl per l'invio online.

Da quest'anno, infatti, l'ANF non si può più chiedere tramite il datore di lavoro.

"Considerato che non compilare correttamente la domanda può far perdere l'assegno, avverte Gennaro Madera, responsabile INAS CISL di Calabria , per evitare che l'Inps respinga la richiesta e per ottenere l'importo a cui si ha effettivamente diritto è meglio affidarsi a noi".

Gli operatori del patronato INAS CISL si occuperanno della compilazione e dell'invio e potranno valutare se si ha diritto anche ad altre formule di supporto per la famiglia.