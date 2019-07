“Fake Onlus”, il sottosegretario Molteni: “Lotta alle mafie va fatta a 360 gradi”

"La lotta alla criminalita' organizzata si fa a 360 grandi mettendo a sistema tutte le istituzioni del nostro Paese, e anche la Rai ha un compito importante, prodotti come questo lo dimostrano". Lo dice Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell'Interno, alla presentazione a Viale Mazzini della quarta stagione (focalizzata in gran parte sulle donne) di Cose nostre, il programma ideato e condotto da Emilia Brandi che racconta chi si ribella alle mafie, in onda dal 4 luglio su Rai1 in seconda serata per quattro puntate. "Anche oggi abbiamo ottenuto un risultato importante contro le mafie" aggiunge Molteni, riferendosi all'Operazione Fake Onlus. "Il compito della politica in questa battaglia e' mettere a disposizione mezzi e impianti normativi per magistrati e forze dell'Ordine. Continueremo a dare una risposta contro il fenomeno mafioso, sia italiano sia quello delle mafie straniere presenti nel nostro Paese". I temi forti "sono il coraggio e la legalita' -spiega -. Questi prodotti di qualita' fanno bene all'industria culturale del Paese".

