"Sosteniamo con convinzione il processo di riscrittura delle regole per la riorganizzazione, affidato a due figure autorevoli come Toti e Carfagna che, sebbene rappresentino due diverse e distinte proposte politiche, possono concorrere ad accrescere e qualificare la dialettica interna ed il consenso intorno al nostro movimento". Lo affermano i presidenti dei gruppi consiliari di Forza Italia dei Consigli regionali di 11 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria. "E' da qui - dicono - che bisogna partire, guardando ai congressi: cio' che chiediamo, come capigruppo nei vari Consigli regionali, e' di non vanificare questa opportunita', organizzando in tempi rapidi il congresso, senza rinvii che possano generare l'idea di voler dilazionare i tempi, quindi tempi brevi e data certa". Quanto alle candidature al congresso, sottolineano, "siano ammesse in base a criteri rigorosissimi. Ogni candidato alla segreteria dovra' effettivamente essere portatore di una linea politica, di un'identita' precisa da ascrivere a Forza Italia". Da scongiurare, secondo gli esponenti di Forza Italia, il rischio che "il congresso possa trasformarsi in un carnevale con molteplici candidature prive di costrutto politico solo per potersi ritagliare uno spazio mediatico".

"E' un errore facile da commettere ma da evitare per dare credibilita' alla prima esperienza di apertura di Forza Italia, attirando cosi' un entusiasmo autentico dei cittadini sull'onda dell'adesione ad una delle visioni politiche in campo", concludono Gianluca Comazzi (Capogruppo Regione Lombardia), Maurizio Conte (Capogruppo Regione Veneto), Roberto Morroni (Capogruppo Regione Umbria), Antonello Aurigemma (Capogruppo Regione Lazio), Jessica Marcozzi (Capogruppo Regione Marche), Andrea Galli (Capogruppo Regione Emilia Romagna), Armando Cesaro (Capogruppo Regione Campania), Nico Romagnolo (Capogruppo Regione Molise), Francesco Pura (Capogruppo Regione Basilicata), Nino Marmo (Capogruppo Regione Puglia) e Claudio Parente (Capogruppo Regione Calabria).