Sanità, Forza Italia presenta interrogazione su dimissioni Schael: “Ministro Grillo spieghi”

"Quali sono i motivi che hanno spinto il sub commissario per la salute calabrese, Thomas Schael, a dimettersi dall'incarico, a soli pochi mesi dalla nomina"?. E' quanto chiedono di sapere i deputati di Forza Italia, Jole Santelli e Francesco Cannizzaro, in un'interrogazione urgente al ministro della Sanita', Giulia Grillo. "Dalle vicende emerse in sede di conversione del Decreto Calabria a quella Schael - scrivono Santelli e Cannizzaro - emerge un quadro ombroso di contropotere nel settore sanita' da parte dei 5 Stelle, dopo i disastri combinati per oltre un quadriennio dai manager nominati da Oliverio. C'e' la sensazione di un disegno che parte dal Decreto Calabria e che lungi dal voltare pagina rispetto a Oliverio mira esclusivamente - proseguono i deputati di Forza Italia - alla sostituzione nei posti di potere".

Secondo Santelli e Cannizzaro, "Grillo deve spiegare perche' Schael si sia dimesso e se c'entri qualcosa il contenzioso che aveva in essere con la Regione, poiche' se cosi' fosse la cosa sarebbe doppiamente grave. Con poteri incostituzionali e assoluti ancora non sono state approntate le misure immediate sugli organici estivi che saranno certamente in forte deficit con un aumento della domanda di servizi. Resta da capire chi aveva voluto la nomina di Schael, sconfessato piu' volte negli atti dal commissario Cotticelli, quale doveva essere il suo ruolo e perche' si sia dimesso: un quadro a tinte fosche che - concludono i parlamentari di Forza Italia - getta ulteriori ombre sul futuro prossimo della nostra sanita'".