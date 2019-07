Nasce quotidiano online "La Nuova Calabria"

Nasce "La Nuova Calabria", quotidiano online che, afferma in una nota il direttore editoriale Stefania Papaleo, "si propone di diventare un punto di riferimento nel settore dell'informazione regionale". Con "La Nuova Calabria", prosegue la Papaleo, "l'editoria diventa smart e coinvolgente, proponendo un nuovo modo di fare giornalismo in Calabria, a fianco delle persone, piu' interattivo ed aperto a nuove modalita' e opportunita' di collaborazione con i lettori. Notizie, approfondimenti, storie e inchieste saranno rese fruibili e sollecitate con tempi e modalita' nuove grazie all'utilizzo delle tecnologie interattive e dei canali di comunicazione social. La nostra mission sara' quella di raccontare ogni giorno la Calabria nelle sue molteplici sfaccettature in modo veritiero, trasparente, accessibile e innovativo, scrivendo una nuova storia dell'informazione e della partecipazione culturale regionale, con l'obiettivo di garantire un adeguato rilievo alle notizie di politica, economia, turismo, arte, sport e cultura a livello territoriale, valorizzare le potenzialita' della Calabria nei suoi molteplici aspetti, dedicare ampi spazi per dare voce alle opinioni della gente comune e avvicinare i giovani al mondo dell'informazione e dell'editoria realizzando momenti di formazione giornalistica sulla base di accordi e convenzioni anche con le scuole e le universita'".

"I nostri valori - conclude Stefania Papaleo - sono semplici ed essenziali: l'amore per la verita', la dignita' dell'informazione, la sicurezza che la collaborazione e' sempre fonte di forza".